Viareggio Cup – Sorteggiato il raggruppamento dell’Inter: oltre al Parma, due club esteri

Sarà impegnata nel Girone 2 l’Inter di Andrea Zanchetta in occasione della 72esima edizione della Viareggio Cup, quest’anno dedicata alle formazioni U18. Insieme ai nerazzurri, nel raggruppamento vi saranno anche A.P.I.A. Leichhardt (Australia), Parma e Alex Transfiguration (Nigeria).

Il più ambito torneo giovanile in Italia, che lo scorso anno ha visto trionfare la formazione del Bologna, quest’anno si svolgerà dal 16 al 30 marzo 2020. L’Inter U18 di mister Zanchetta, scenderà in campo nelle sfide del girone il 16, 18 e 20 marzo con l’obiettivo di poter tornare a vincere in una competizione favorevole nella propria storia.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!