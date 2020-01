Dalla Spagna – Vidal e i presunti premi non pagati dal Barcellona: il cileno dovrà ricorrere alla giustizia ordinaria

Tra le voci di mercato e la denuncia al Barcellona. Per Arturo Vidal, se non si muove nulla dal lato riguardante il calciomercato, arrivano le prime risposte per quanto riguarda la vicenda con i blaugrana. Terminato il percorso nelle istanze sportive infatti, se il centrocampista vorrà portare avanti la denuncia al club spagnolo per i presunti mancati pagamenti dei premi, dovrà ricorrere alla giustizia ordinaria. Secondo quanto riportato dallo spagnolo “La Vanguardia” la Commissione Mista rappresentata dal sindacato giocatori spagnolo l’AFE e LaLiga, ha considerato il contratto tra le parti soggetto a interpretazione.

Vidal aveva inviato il 5 dicembre scorso al Comitato la richiesta di 2,4 milioni di euro sostenendo la tesi che parte dei bonus che avrebbero dovuto spettargli – quelli relativi alla percentuale di gare disputate lo scorso campionato – non fossero stati pagati dal Barcellona. “La chiave – si legge – è di specificare quanti minuti devono essere giocati all’interno di una gara per essere conteggiati. Di solito i contratti prevedono che questi siano 45, e Vidal, che ha giocato molto ma non con continuità, non avrebbe raggiunto questo minutaccio perché molte volte è subentrato dalla panchina”.

Il Barcellona ha preferito non rispondere in maniera pubblica al centrocampista, delegando la questione a Valverde. Il tecnico, venerdì diramerà le convocazioni per il derby in programma contro l’Espanyol e, secondo La Vanguardia, qualora Vidal non venisse convocato ciò indicherebbe una punizione comunque inaspettata.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!