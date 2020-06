Vidal: “Voglio sentirmi importante al Barcellona, ho sempre dato la vita in campo”

Per un centrocampista più d’assalto che di palleggio come Arturo Vidal, non dev’essere stato semplice assimilare i meccanismi rodati del Barcellona. Eppure, il cileno ha sempre dato il massimo per dimostrare di poter stare anche all’interno di un gioco che non riflette perfettamente il suo calcio, ma che ha comunque bisogno delle sue caratteristiche. Lo stesso Vidal, intervistato da ESPN, ha raccontato le sue difficoltà iniziali, sempre superate grazie alla caparbietà del suo carattere.

Questo il passaggio chiave in cui sembra allontanare le voci sull’Inter: “Voglio sentirmi importante al Barcellona, perché nelle altre squadre il modo di giocare degli allenatori era diverso. Qui ho avuto due diversi allenatori con un’altra mentalità, come si dice qui il ‘DNA Barcellona’, ma sempre quando ho avuto l’opportunità ho messo in campo la vita e dimostrato che posso giocare in qualsiasi squadra al mondo: ho bisogno della fiducia dell’allenatore per sentirmi importante e questo è quello che uno cerca. Quando si gioca in squadra la cosa più importante è il gruppo e questo si rifletto nel campo, sono felice”.

