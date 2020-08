Vidal, frecciata social a Messi? “Le tigri combattono, non si arrendono”

Arturo Vidal, spesso accostato all’Inter negli ultimi anni, ha pubblicato un Tweet curioso e che non sembra casuale nella giornata del grande passo di Leo Messi, l’addio al Barcellona.

Il cileno infatti, non famoso per le sue doti diplomatiche, ha infatti pubblicato il suo tatuaggio con una tigre, con però una didascalia ambigua: “Una tigre messa all’angolo non si arrende, combatte”.

Frecciata non troppo velata alla pulce quindi?

