Vidal: “In campo mi trasformo, sono un guerriero. Non smetterò mai di lottare per il calcio”

Dopo averlo avvicinato più volte nell’ultimo biennio, l’Inter non si è ancora stancata di inseguire Arturo Vidal. Sebbene l’acquisto di Christian Eriksen lo scorso gennaio abbia ridotto di molto le chance di un approdo a Milano del centrocampista cileno, Antonio Conte non ha comunque rinunciato all’idea di ricongiungersi con il calciatore lanciato ad altissimi livelli nell’esperienza condivisa nei tre anni alla Juventus.

Intervistato sulle pagine de La Tercera, il centrocampista del Barcellona si è detto ancora super motivato in mezzo al campo. Questo un passaggio delle sue confessioni: “Nel campo mi trasformo, perché devo difendere la mia squadra, i miei colori. Sono un guerriero. Tutti sanno che non smetterò mai di lottare, che sempre darò il 100% per andare a recuperare un pallone. Che nessuno dimentichi che il calcio mi ha dato il meglio della mia vita. Vedere mia madre felice”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!