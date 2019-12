Vidal, il Barcellona fissa il prezzo del cileno: nerazzurri ancora orientati sul prestito

Continua senza sosta il pressing dell’Inter per strappare Arturo Vidal al Barcellona. Il centrocampista cileno è pronto a lasciare il club blaugrana ed i nerazzurri di Conte restano in attesa per l’assalto all’ex bianconero. La sfuriata di ieri post rifinitura del Clasico ha incrinato ancor di più i rapporti del giocatore con la società e, come riportato da AS, il calciatore attende le ultime garanzie dalla squadra di Valverde per decidere se mettersi ancora in gioco con i catalani o se sposare la richiesta di Conte.

Secondo il portale spagnolo, il prezzo fissato dal Barcellona sarebbe di 25 milioni di euro: questa la richiesta del club blaugrana, con l’Inter che invece spera di strappare il calciatore solo in prestito. Il motivo? L’età del centrocampista ed il suo comportamento spesso sopra le righe che rischierebbe di minare le certezze dello spogliatoio nerazzurro. Il Barcellona spera di riuscire a far cassa con la cessione del calciatore mentre il club interista non intende investire sin da subito una cifra importante per il cileno. C’è distanza tra le parti, ma l’idea della Beneamata resta concreta.

