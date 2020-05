VIDEO – Cenni di normalità ad Appiano Gentile: negli allenamenti torna il pallone

Primi segni di normalità ad Appiano Gentile, dove da poco più di una settimana sono ripresi gli allenamenti individuali dopo lo stop dovuto al contagio da Coronavirus. In un video pubblicato sulla pagina Twitter dell’Inter, il club ha mostrato come i calciatori abbiano ripreso ad utilizzare il pallone: un piccolo passo per il ritorno alla normalità.



