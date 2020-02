VIDEO – Ciccio Valenti e il no look di Candreva: “Guarda come apro la macchina”

Sta facendo il giro del web il “no look” di Antonio Candreva in Lazio-Inter. Arrivato sulla linea di fono, l’esterno nerazzurro ha passato la palla al compagno con l’ormai celebre gesto del “guardo da una parte e la passo dall’altra”. Il problema è che, solitamente, si guarda un compagno per passarla all’altro, in modo da aggirare l’avversario. Nel caso di Candreva, invece, nel lato opposto a quello del passaggio c’era soltanto il tabellone pubblicitario e per questo è scattata l’ironia sul web. Tra i commenti più divertenti, come di consueto, quello del noto tifoso interista Giacomo Ciccio Valenti che ha risposto con questo video:

Ecco invece il no look di Candreva:

<img src=”https://www.passioneinter.com/wp-content/uploads/sites/13/2019/02/notizie-nerazzurre-prima-pagina/piuletto.gif?fbclid=IwAR1JSwFnJ4KAu-469XABFPrvyc/xl08OLexx4qtp6IwI3Qi3NyoI9aIbdVf0″ />