VIDEO – De Vrij ai tifosi: “Continuate a donare, ne verremo fuori da questo momento”

Continua ancora senza sosta la raccolta fondi lanciata la scorsa settimana dall’Inter chiamata ‘Together as a Team’. Solo tutti insieme, infatti, riusciremo a sconfiggere questo terribile virus che sta mettendo in ginocchio l’intero paese. E’ fondamentale, dunque, rimanere a casa limitando al massimo le uscite necessarie, e – laddove possibile – contribuire con una donazione spontanea alle numerose iniziative benefiche lanciate per gli ospedali italiani.

Il ricavato della raccolta fondi dell’Inter, ad esempio, sarà devoluto al Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell’ospedale Luigi Sacco di Milano ed è ancora attiva. Questo il messaggio di Stefan de Vrij su Instagram a tal riguardo: “Ciao ragazzi, grazie a tutti per aver donato. Per chi potesse aiutarci, la raccolta fondi è ancora attiva sulla pagina Facebook dell’Inter. Stiamo tutti vivendo un momento difficile, ma ne verremo fuori ‘Together as a Team'”.