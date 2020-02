VIDEO – Dove sono finiti i prodotti dell’Inter? Su Amazon! Nuova fan shop lanciata dal club

In un processo di crescita lineare e coerente con le ambizioni della società, l’Inter è sbarcata ufficialmente anche su Amazon. Come annunciato dal club con una nota scritta ed un video prodotto dall’Inter Media House, il club nerazzurro si è unito alla nota azienda statunitense operando una mossa importante all’interno della strategia di espansione del proprio brand: a partire da oggi è infatti disponibile sul sito di e-commerce il Brand Store del Club nerazzurro all’indirizzo http://www.amazon.it/inter.

Il commento del CEO Corporate Alessandro Antonello: “L’ingresso dell’Inter nel mondo Amazon rappresenta un passo fondamentale nello sviluppo del nostro brand. E’ per noi fondamentale che i tifosi sentano il legame con i colori nerazzurri e legarci ad Amazon rappresenta un’ottima opportunità per avvicinarci ai nostri fan in tutta Europa, rendendo l’acquisto dei nostri prodotti ufficiali ancora più semplice”.

