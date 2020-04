VIDEO – ESCLUSIVA! Donati: “Vi racconto la mia Inter. Il rapporto con Materazzi e Mourinho…”

Altro appuntamento speciale con #AskPassioneinter. In diretta sul nostro profilo Instagram con il responsabile editoriale di Passioneinter.com, Lorenzo Polimanti, è intervenuto l’ex centrocampista dell’Inter attualmente in forza al Lecce Giulio Donati. Tanti i temi toccati: dall’esperienza in Germania all’Inter del Triplete ed il rapporto speciale con Marco Materazzi.



