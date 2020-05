VIDEO – ESCLUSIVA! Pagliuca: “Una coltellata dover lasciare l’Inter”

Dopo aver chiacchierato ieri con l’allenatore Stefano Vecchi, quest’oggi nell’appuntamento di #AskPassioneinter in diretta sulla nostra pagina Instagram con il responsabile editoriale di Passioneinter.com, Lorenzo Polimanti, è intervenuto l’ex estremo difensore dell’Inter Gianluca Pagliuca. L’ex portiere ha rivissuto i successi ottenuti con la maglia nerazzurra, fino all’addio doloroso per via dei rapporti burrascosi all’interno dello spogliatoio con l’arrivo in panchina di Marcello Lippi.

