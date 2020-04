VIDEO – eSports, Lautaro scatenato ed Inter in testa nell’European Friendly Cup: gli highlights delle gare

Seconda giornata ricca di soddisfazioni per l’Inter nella PES 2020 European Friendly Cup. I nerazzurri, guidati dal Team QLASH, guidano infatti il gruppo B con ben 9 punti. Fondamentale per la truppa della Beneamata il successo sul Galatasaray ispirato da uno scatenato Lautaro Martinez. Tripletta da vero numero nove per l’argentino, assoluto protagonista del match vinto contro i turchi. Nel secondo match giocato dall’Inter, netto invece il successo del Manchester United sui nerazzurri: 4-1 il punteggio in favore dei Red Devils, trascinati da Rashford e Martial, con Esposito autore del gol della bandiera per il club interista.

Questi, nel dettaglio, gli highlights delle sfide contro Galatasaray e Manchester United giocate su PES 2020 e pubblicati dal profilo ufficiale dell’Inter su Twitter.