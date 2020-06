VIDEO – Gol, azioni difensive e tanta corsa: Hakimi, che numeri!

Il primo colpo dell’Inter pare in dirittura d’arrivo: nelle ultime ore, infatti, il club di Viale della Liberazione avrebbe dato il via all’affondo definitivo per Achraf Hakimi, difensore marocchino di proprietà del Real Madrid in prestito al Borussia Dortmund. Un acquisto che darà nuova linfa alle fasce nerazzurre, utile per continuare il percorso di crescita del club che procede ormai inesorabilmente.

Di seguito alcune azioni che servono ad inquadrare il calciatore:

