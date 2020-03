VIDEO – Tutti i gol in trasferta di Lukaku in Serie A: il migliore in Europa!

Sono 17 le volte in cui Romelu Lukaku ha fatto urlare di gioia i propri tifosi in questo campionato con la maglia dell’Inter. Di queste, addirittura 12 reti sono arrivate in trasferta, segnale che conferma la personalità di un calciatore che al suo primo anno in Italia ha avuto un impatto in termini realizzativi che in pochi si sarebbero aspettati al suo arrivo. Considerando i cinque principali campionati europei, è l’attaccante che ha segnato più reti in trasferta: nessuno ha fatto come lui a livello continentale.

Ecco il video realizzato da Inter Media House con tutte le reti in trasferta segnate in campionato da Romelu Lukaku:

