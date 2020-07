VIDEO – Hakimi ufficiale, verso Inter-Bologna e le ultime di calciomercato

E’ arrivata da poco l’ufficialità dell’acquisto di Hakimi, primo colpo di questa sessione di mercato dell’Inter. Intanto i nerazzurri stanno trattando per portare a Milano altri calciatori, così da soddisfare le richieste di Antonio Conte.

Oltre all’ufficialità dell’acquisto di Hakimi, dopo la vittoria contro il Brescia per 6-0, l’Inter si prepara a sfidare il Bologna di Sinisa Mihajlovic, domenica 5 luglio 2020 alle ore 17.15 allo stadio San Siro. Le ultime in casa nerazzurra in questo video.

