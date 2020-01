VIDEO – Serie A, Inter-Cagliari 1-1: gli highlights del match

Terzo passo falso di fila – sempre per 1-1 – per l’Inter di Antonio Conte, che non riesce più a vincere in campionato dall’1-3 al Napoli dello scorso 6 gennaio, e che giunge addirittura al quinto pareggio nelle ultime sette sfide di campionato. Alla rete di Lautaro Martinez nel primo tempo (poi espulso), è seguita la marcatura dell’ex Radja Nainggolan nell’ultimo quarto d’ora di gara.

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DI INTER-CAGLIARI ⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓



