VIDEO – Il WBA omaggia Lukaku: “Godetevi i suoi gol con la nostra maglia”. Lui risponde: “Sempre grato per l’opportunità”

Correva l’anno 2012-13, Romelu Lukaku aveva totalizzato solo 8 presenze con la maglia del Chelsea rimanendo a secco di gol. E così, i Blues decisero di prestare il gigante belga al West Bromwich Albion per fargli fare esperienza, e lì l’attuale punta dell’Inter mise insieme grandi numeri: 17 gol in 35 presenze totali, con una media di un gol ogni due partite. Nel corso di questo pomeriggio i Baggies, attraverso il loro profilo Twitter, hanno voluto far riassaporare ai propri tifosi le 17 reti di Lukaku: ecco qui di seguito il video.

In seguito, è arrivata anche la risposta del belga: “Sarò sempre grato per questa opportunità, grazie”.

