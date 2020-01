VIDEO – L’Inter U18 vola a Bali: c’è anche Marco Materazzi

Continuano le iniziative in giro per il mondo che vedono l’Inter protagonista. Come certificato dalla crescita del club negli ultimi anni, sia sui social che per quanto riguarda le partnership internazionali, l’impronta che la famiglia Zhang ha voluto dare sin dal primo giorno sembra stia ottenendo i risultati sperati. Una delle ultime iniziative ha visto come protagonista un ex calciatore rimasto molto legato ai tifosi ed ai colori nerazzurri, ovvero Marco Materazzi. L’ex difensore centrale, insieme alla formazione Under 18 di mister Zanchetta, è stata a Bali per un’esperienza indimenticabile. Ecco il riassunto nel video appena pubblicato sui propri social dell’Inter:

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!