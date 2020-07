VIDEO – Inter-Brescia: commentiamo le formazioni ufficiali

INTER NEWS – Dopo aver vinto con molta sofferenza al Tardini contro il Parma, l’Inter riprende la propria marcia in campionato e riparte proprio da San Siro. Di fronte c’è un Brescia alle prese con gli ultimi disperati tentativi di salvezza per restare in Serie A. In attesa del fischio d’inizio, a partire dalle 18.15 commenteremo insieme in diretta le formazioni ufficiali di Inter-Brescia.

INTER-BRESCIA, FORMAZIONI UFFICIALI

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!