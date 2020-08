VIDEO – “Riesci a sentire le vibrazioni?”. L’Inter mostra ‘dal vivo’ le ultime emozioni del campionato

Nel giorno in cui l’Inter torna in campo in occasione della gara secca contro il Getafe che varrà l’accesso diretto ai quarti di finale di Europa League, il club nerazzurro ha condiviso sui propri canali social un video come sempre all’altezza delle aspettative con ‘real audio’ dalle ultime emozioni che i calciatori interisti hanno trasmesso dal campo ai propri tifosi. Un modo per caricare ancora di più l’intero ambiente e far crescere l’attesa in vista dell’impegno di questa sera a partire dalle ore 21.00.