VIDEO – L’Inter è pronta a tornare in campo: quanta fatica negli allenamenti di Conte!

A prescindere da quello che sarà l’esito del campionato italiano, Antonio Conte è già pienamente sul pezzo. Quella che i nerazzurri stanno svolgendo ad Appiano Gentile in questi primi giorni può essere definita come una preparazione atletica a tutti gli effetti, degna degli sfiancanti allenamenti estivi di inizio stagione. L’obiettivo è quello di portare la squadra al massimo delle energie per metà giugno, così da poter mettere brillantezza nelle gambe e nelle giocate sin dalle prime giornate, con l’obiettivo di accorciare il gap in classifica con Juventus e Lazio.

Ecco il video appena diffuso dall’Inter sui propri social, direttamente dalle ultime sedute di Appiano Gentile, dove corsa, fatica e sudore stanno mettendo a dura prova la tenuta fisica dei calciatori:

