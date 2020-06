VIDEO – Inter-Sampdoria, ultime news e probabili formazioni

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Napoli è tempo di tornare a San Siro per l’Inter di Antonio Conte, attesa dall’impegno in campionato contro la Sampdoria. Partita determinante per la corsa Scudetto dei nerazzurri, che in caso di non vittoria rischiano di essere definitivamente tagliati fuori rispetto a Lazio e Juventus. Le ultime sulle probabili formazioni di Inter-Sampdoria danno un Conte intenzionato a schierare nuovamente il 3-4-1-2 con Christian Eriksen alle spalle di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

