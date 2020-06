VIDEO – Inter-Samporia, il dietro le quinte del ritorno a San Siro

Cinque lunghi, interminabili mesi. Tanto i tifosi interisti (e non solo) hanno dovuto aspettare per rivedere il ritorno in campo della propria squadra. Un ritorno ufficiale che per i sostenitori nerazzurri è stato deludente (semifinale persa con il Napoli, poi vincitore a dispetto della Juve), ma che in campionato è stato positivo. Ieri sera, a San Siro – vuoto, come protocollo prevede -, gli uomini di Antonio Conte hanno ripreso la rincorsa al primo posto. Una rincorsa che è partita con il piede giusto.

Nel recupero della venticinquesima giornata di Serie A, la Sampdoria, allenata dall’ex tecnico interista, è stata liquidata già nei primi 45’. Prima Romelu Lukaku (diciottesima rete in 26 presenze) e Lautaro Martinez (23 presenze e 12 goal) poi, hanno permesso alla Beneamata di accorciare a sei punti la distanza dalla vetta. Una partita storica, che ha visto in campo un’Inter grintosa nel primo tempo, salvo poi spegnersi nella ripresa. Una gara che ha visto anche il minuto di silenzio per ricordare l’indimenticabile Mario Corso, esterno sinistro tutto estro della Grande Inter. Per rivivere ogni emozione, ecco il video del backstage.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!