VIDEO – Da Ronaldo alla Coppa Uefa, l’ultima intervista di Simoni. L’omaggio dell’Inter: “Allenatore gentiluomo”

Il dolore causato dalla scomparsa di Gigi Simoni è ancora forte nel cuore di tutti i tifosi nerazzurri. Per rendere omaggio e onorare la sua memoria, l’Inter ha pubblicato un’intervista inedita ed esclusiva, rilasciata ai microfoni di Inter Tv nel febbraio di due anni fa.

Ecco il comunicato: “Una lunga e toccante chiacchierata, realizzata in occasione delle celebrazioni per la Inter Hall Of Fame 2018, nel corso della quale il tecnico bolognese ha ripercorso la propria esperienza sulla panchina dell’Inter alla guida di una squadra composta da campioni quali Ronaldo, Zanetti, Bergomi, Zamorano, Pagliuca e molti altri – una esperienza indimenticabile, coronata dal trionfo a Parigi nella finale di Coppa Uefa 1998. Ciao Gigi, allenatore gentiluomo: resterai per sempre nel cuore di tutti noi tifosi interisti”.

L’ULTIMA INTERVISTA A SIMONI

