VIDEO – #IoRestoACasa, l’appello di Marotta: “Ognuno ha il proprio ruolo”

In occasione della terribile emergenza sanitaria che tutta l’Italia sta vivendo, anche l’ad dell’Inter Beppe Marotta, attraverso un video pubblicato sul profilo Twitter di Rai Sport, ha voluto lanciare un messaggio ai cittadini italiani. «Come nel calcio vinciamo se siamo squadra e siamo uniti, ognuno ha il suo ruolo. Oggi il nostro ruolo è stare in casa: io resto in casa!», afferma il dirigente.

