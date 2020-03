VIDEO – Juventus-Inter, la carica di Inter Media House: “Niente ci può fermare!”

«Il fischio d’inizio si avvicina, il battito cardiaco aumenta. Niente ci può fermare!». È questo il concetto principale trasmesso da Inter Media House attraverso il video, diffuso su tutti i social, di presentazione della gara Juventus-Inter. Adrenalina pura per i supporters nerazzurri che, nonostante non potranno essere allo stadio visto l’obbligo delle porte chiuse, sentono in maniera particolare questa grande gara.

Qui di seguito il video.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!