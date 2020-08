VIDEO – Segui con noi la sfida fra Atalanta ed Inter in diretta! Radiocronaca streaming e live reaction

Ultima giornata di campionato per i nerazzurri allenati da Antonio Conte, che questa sera saranno in campo a Bergamo contro la formazione di Giampiero Gasperini. Segui la partita fra Atalanta ed Inter in diretta su Passione Inter, che dalle 19.15 partirà con l’avvicinamento alla gara. Vi sarà subito la lettura delle formazioni ufficiali, per poi proseguire con tutte le ultime notizie del prepartita.

Durante la gara saremo in diretta per seguire Atalanta-Inter con la radiocronaca e le live reaction, per poi concludere con le dichiarazioni del post-gara.

I nerazzurri saranno in campo per chiudere al meglio la stagione, battendo la formazione bergamasca per blindare in questo modo il secondo posto in classifica, che garantirebbe circa 10 milioni in più da reinvestire sul mercato. La piazza d’onore rappresenterebbe poi anche uno step importante nel percorso di rinascita dell’Inter, avvicinando il club a quella Juventus che si punterà a battere nel campionato che verrà.

Nei meneghini dovrebbe partire ancora una volta dalla panchina Christian Eriksen. Tornerà dal primo minuto Roberto Gagliardini, che a centrocampo sarà affiancato da Marcelo Brozovic e Nicolò Barella, mentre in attacco spazio a Lautaro e Lukaku (leggi qui le probabili formazioni).



