VIDEO – L’arrivo di Ashley Young a Milano: ecco la sua prima giornata in nerazzurro!

E’ stato ufficializzato ieri sera alle 20.00 l’acquisto di Ashely Young dal Manchester United. Il giocatore era arrivato in mattinata a Milano per seguire il classico iter per i nuovi acquisti: visite alla clinica Humanitas, firma sul nuovo contratto e foto ufficiali di rito. L’ex capitano dello United si accasa all’Inter con un contratto di sei mesi con opzione per il rinnovo a giugno.

Rivivi nel video qua sotto il primo giorno nerazzurro di Ashley Young:

