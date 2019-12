VIDEO – L’Europa League celebra i top scorer dell’ultimo decennio: c’è anche Lukaku

Eliminata dalla fase a gironi della Champions League, l’Inter si prepara a riprendere la marcia europea partendo dai sedicesimi di finale di Europa League dove se la vedrà con il Ludogorets. Non è la massima competizione continentale, ma la formazione nerazzurra non ha alcuna intenzione di sfigurare e sa di poter contare anche su uno specialista di questo torneo così lungo e complicato.

La Uefa ha pubblicato oggi un video in cui ripercorre le prodezze dei capocannonieri di ogni stagione di Europa League in questo decennio. Spicca anche l’interista Romelu Lukaku, trascinatore dell’Everton nell’edizione 2014/2015. Ci riproverà quest’anno, magari con un Olivier Giroud in più che è obiettivo di mercato dell’Inter dopo il titolo di capocannoniere dell’ultima Europa League vinta con il Chelsea. Guarda il video qui sotto.