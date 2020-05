VIDEO – L’Inter e Pirelli celebrano il Triplete: “Solo il tempo può giudicare il tempo e renderlo eterno”

Un’annata così difficilmente sarà ripetibile. Non solo per l’Inter ma per qualsiasi altro club del mondo. Stiamo parlando ovviamente della stagione 2009/2010, culminata con lo storico Triplete e il trionfo in Champions League nella notte di Madrid.

Un capolavoro scolpito nell’immaginario collettivo di tutti i tifosi nerazzurri. L’Inter, insieme a Pirelli, ha voluto ricordare quell’annata con un video celebrativo che racchiude tutti i momenti più emozionanti di quella stagione: “Solo il tempo può giudicare il tempo. E renderlo TIMELESS“.

Ecco il video:

