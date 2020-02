VIDEO – L’Inter si carica e presenta il Derby: “Che inizi lo show!”

In vista di Inter-Milan è stato diffuso, pochi minuti fa, il consueto video motivazionale che la società nerazzurra prepara per i big match della stagione. “Let the show begin!”, ovvero “Che inizi lo spettacolo!”, è la frase cardine del montaggio, che offre diverse immagini legate alle coreografie dei derby passati, di Milano e dei gol realizzati dall’Inter nella scorsa stracittadina e nelle ultime partite.

Ecco qui di seguito il video in questione.

