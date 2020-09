In attesa dell’uscita di FIFA 21, videogioco nel quale l’Inter sarà uno dei club presenti in esclusiva, Romelu Lukaku, Lorenzo Pirola, Sebastiano Esposito e Roberto Gagliardini si sono sfidati in una partita due contro due con tante risate e prese in giro reciproche: ecco qui di seguito il video.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<