VIDEO – Lukaku ripropone i gol del derby e carica: “Governiamo questa città!”

Il suo gol è stato la pietra tombale di un match partito malissimo e terminato in maniera splendida. Romelu Lukaku, dopo aver sofferto con i suoi compagni in tutto il primo tempo, ha dominato per tutto il secondo tempo, schiaffeggiando di testa in rete il cross perfetto di Moses al minuto 92. 4-2 e tutti a casa: in preda alla gioia, il gigante belga ha poi ricondiviso, sul suo profilo Twitter, le quattro reti nerazzurre. Ecco qui di seguito il post col video, correlato dalla didascalia con scritto: “Governiamo questa città”.

