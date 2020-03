VIDEO – Lukaku dona 100 mila euro al San Raffaele: “Voglio aiutare, questo paese mi ha dato tanto”

E’ davvero un gigante buono come tanti lo dipingono, Romelu Lukaku. Intervenuto sulla pagina Instagram dell’Inter, il centravanti belga ha svelato di aver appena donato ben 100 mila euro destinati all’ospedale San Raffaele di Milano. L’ex Manchester United ha spiegato di essere molto grato all’Italia per quanto fatto nei confronti della sua famiglia e vuole essere in prima linea nella lotta contro il coronavirus per dare nuovamente una speranza a tutti gli italiani.

Queste le sue parole: “Ciao a tutti, sono Romelu Lukaku. In questo momento delicato dobbiamo restare uniti e rimanere a casa. L’Italia è un paese incredibile che ha fatto tante belle cose per me e per la mia famiglia. Per questo voglio aiutare questo paese e fare una donazione di 100 mila euro all’ospedale San Raffaele. Anche voi se potete aiutare tutta la gente e gli ospedali sarebbe bello. Stiamo uniti e forza a tutti”.