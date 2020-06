VIDEO – Nerazzurri in campo per preparare la sfida con il Napoli: le immagini dell’allenamento

Ormai siamo sempre più vicini al ritorno dell’Inter sul terreno di gioco: domani i nerazzurri di Conte saranno in campo allo stadio San Paolo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli. Appuntamento che merita la massima attenzione durante gli allenamenti, soprattutto perché sarà il primo dopo la lunga pausa dovuta alla diffusione del Coronavirus.

Ed oggi, infatti, i nerazzurri si sono ritrovati in campo ad Appiano Gentile per lavorare in vista di domani. Di seguito le immagini della seduta, pubblicate sul canale Instagram del club:

