VIDEO – Nessun sogno, è realtà! Benvenuto Christian Eriksen

Non è un sogno, è realtà: Christian Eriksen è un giocatore dell’Inter e lo è diventato ufficialmente ieri. E’ tutto reale ed il danese potrebbe esordire già stasera contro la Fiorentina in Coppa Italia. E proprio il gioco sogno-realtà è il tema con il quale Inter Media House ha voluto dare il benvenuto alla stella ex Tottenham. Di seguito il video originale e destinato a diventare virale:



