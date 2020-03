VIDEO – Palleggi con calzini, palline di carta e frutta: show dell’Inter Women sui social

L‘Inter Women lancia la sfida sui social. Mentre in giro per il web è dilagata la challenge dei palleggi con un rotolo di carta igienica, le ragazze nerazzurre dimostrano di saperci fare anche con ben altro. Calzini arrotolati, palline di carta o un semplice mandarino. Il risultato non cambia. Godetevi lo spettacolo.

Ecco il video:

