VIDEO – Roma-Inter 2-2: gli highlights del match

Una partita equilibrata ed un pareggio che lascia un po’ di amaro in bocca all’Inter per come è arrivato. Sul campo della Roma i nerazzurri impattano sul 2-2 dopo un primo tempo ben giocato ed invece una ripresa in cui la stanchezza si è fatta sentire. La squadra di Antonio Conte comunque conquista aritmeticamente il 4° posto in classifica mantenendo i 14 punti di vantaggio sui giallorossi.

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DI ROMA-INTER ⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<