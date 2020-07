INTER NEWS – A 24 ore dal fischio d’inizio le ultimissime e le probabili formazioni verso Inter-Napoli. Qualche assenza sia per Conte che per Gattuso: tra i nerazzurri out per squalifica Gagliardini, Sensi e Vecino per infortunio. Tra i partenopei, invece, squalificato Mertens e infortunato Manolas. Ecco qui di seguito le probabili formazioni e le ultimissime di Inter-Napoli.

