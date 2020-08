Cerchiamo di anticipare le mosse di Antonio Conte e le scelte possibili per battere il Siviglia e guadagnare così la vittoria finale in Europa League. Sanchez, ripresosi dall’infortunio muscolare patito contro il Bayer Leverkusen, sarà come sempre l’arma per spezzare la gara nel finale o avrà una possibilità da titolare nonostante gli acciacchi?