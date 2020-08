VIDEO – Segui con noi la sfida fra Siviglia ed Inter in diretta! Radiocronaca streaming e live reaction

Mancano ormai solo poche ore. La tanto attesa finale di Europa League è alle porte, con l’Inter che scenderà in campo alle ore 21 contro il Siviglia. Nella serata di Colonia i nerazzurri sperano di raggiungere il successo, che equivale alla conquista di un titolo europeo che manca ormai da dieci anni. Segui la partita in diretta su Passione Inter, che dalle 19.30 partirà con l’avvicinamento alla gara. Vi sarà subito la lettura delle formazioni ufficiali, per poi proseguire con tutte le ultime notizie del prepartita. Durante la gara saremo in diretta per seguire Siviglia-Inter con la radiocronaca e le live reaction, per poi concludere con le dichiarazioni dei protagonisti del post-gara.

La squadra di Antonio Conte insegue con i denti questo successo, dopo aver eliminato lo Shakhtar Donetsk grazie alla vittoria per 5 a 0. Vincere l’Europa League vuol dire anche strappare il biglietto per la Supercoppa Europea del 24 settembre, trofeo molto ambito per i top club europei. Non sarà una gara facile quella di stasera, perché il Siviglia ha vinto già cinque volte la competizione e proverà a farlo per la sesta volta. Il tecnico leccese dovrebbe confermare gli stessi undici che sono scesi in campo nelle ultime gare, sperando di ottenere il medesimo risultato: la vittoria. (Leggi le probabili formazioni)

