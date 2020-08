VIDEO – Sempre meno alla finale, la carica dell’Inter: “Questa sera ci si veste solo di nerazzurro!”

C’è grande attesa per la finale di questa sera in programma alle 21:00 a Colonia tra Inter e Siviglia. I nerazzurri tornano a giocarsi un trofeo europeo 10 anni dopo la notte di Madrid e potrebbe essere il primo trionfo della nuova era Suning. Tra i tifosi ed anche in società l’attesa si sente e sull’account Twitter il club prova a dare la giusta carica.

Ecco il video di presentazione: “Questa sera si veste rigorosamente di nerazzurro!”

