VIDEO – Serie A, Inter-Fiorentina 0-0: gli highlights del match

Si è conclusa senza reti ma con tante belle parate la sfida di ieri sera di San Siro tra Inter e Fiorentina. Come si può vedere dagli highlights in basso, senza alcun dubbio il migliore tra i calciatori scesi in campo a fine incontro è stato senz’altro l’estremo difensore viola Pietro Terracciano, protagonista di numerosi interventi che hanno deciso il pareggio finale.

