VIDEO – Serie A, Inter-Milan 4-2: gli highlights del match

Anche il primo derby tra Inter e Milan del 2020 va ai nerazzurri. Dopo il successo dell’andata per 2-0, anche ieri la formazione di Antonio Conte si impone e recupera le due reti di svantaggio dilagando e vincendo per 4-2. Ancora una volta a segno come all’andata, è Marcelo Brozovic ad aprire le marcature mentre Romelu Lukaku la chiude definitivamente, dopo ovviamente i gol di Matias Vecino e Stefan de Vrij.

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DI INTER-MILAN ⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

