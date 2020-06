VIDEO – Serie A, Inter-Sassuolo 3-3: gli highlights del match

Un’Inter difensivamente rivedibile non riesce a spuntarla contro un Sassuolo mai domo. I nerazzurri, dopo aver rimontato alla rete dello svantaggio iniziale segnata da Caputo, si fanno riprendere per ben due volte sino al 3-3 finale. Alla formazione di Antonio Conte rimane chiaramente il rammarico per aver divorato per ben due volte – sia sul 2-1 che sul 3-2 – le reti che avrebbero chiuso il match, prima con Gagliardini e poi con Candreva.

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DI INTER-SASSUOLO ⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!