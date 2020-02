VIDEO – Serie A, Lazio-Inter 2-1: gli highlights del match

In una serata importantissima l’Inter manca la prestazione nello scontro diretto contro la Lazio. Al gol del vantaggio siglato da Ashley Young nel corso del primo tempo, i nerazzurri non riescono a dare continuità nella ripresa pagando soprattutto errori banali in fase difensiva che – come ammesso dal tecnico Antonio Conte nel post-partita – si trasformano in due regali concessi ad Immobile e Milinkovic-Savic.

