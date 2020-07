VIDEO – Serie A, Spal-Inter 0-4: gli highlights del match

Seconda vittoria consecutiva per l’Inter di Antonio Conte che non ha alcun problema a Ferrara contro la Spal e porta a casa un bel poker di reti. In classifica i nerazzurri riagganciano in solitaria il quarto posto e si portano a -6 dalla Juventus in vetta alla classifica, in attesa del big match di domenica sera contro la Roma.

