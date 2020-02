VIDEO – Serie A, Udinese-Inter 0-2: gli highlights del match

Dopo un primo tempo in ombra, all’Inter basta la furia di Romelu Lukaku nella ripresa che segna una doppietta contro l’Udinese e porta alla gloria i nerazzurri. Dopo tre pareggi di fila, la squadra interista riparte come meglio non poteva nel mese di febbraio e mette nuovamente nel mirino la Juventus, al momento sempre al primo posto con tre punti di vantaggio.

