VIDEO – Stagione 96/97, il derby di Milano stravinto dall’Inter

Quella tra Inter e Milan è una rivalità che dura da più di un secolo. Le sfide tra le due squadre di Milano, sono tra le più seguite al mondo e i giocatori in campo storicamente non regalano mai partite banali. In Serie A si sono disputati 172 derby, con un bilancio che vede favoriti i nerazzurri con 66 vittorie, contro le 51 dei rossoneri e 55 pareggi. Tra le vittorie più spettacolari nell’epoca recente, si può ricordare quella per 4 a 0 da parte dell’Inter, nell’anno che porterà poi allo storico triplete.

Nella stagione 1996/1997, alla 27esima giornata, andò in scena il derby di Milano tra le due squadre che vivevano un momento differente della stagione. La formazione nerazzurra era terza in classifica, dietro Juventus e Parma, mentre quella rossonera lottava a metà classifica contro squadre di livello inferiore. Quel 13 aprile del 1997 fu un trionfo per la squadra di Hodgson, che sconfisse i rivali per 3 a 1 grazie ai gol di Djorkaeff, Zamorano e Ganz. Per il Milan fu inutile il gol nel finale di Roberto Baggio, in una sfida che portò anche a dure contestazioni della tifoseria rossonera.



